البحرين تجدد دعمها لترشح الإمارات لعضوية مجلس الأمن

جددت مملكة البحرين دعمها التام لترشح دولة الإمارات العربية المتحدة، لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة 2022 - 2023.ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، قال السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة الرئيس الحالي للمجموعة العربية في نيويورك، خلال اجتماع المجموعة، إن دولة الإمارات هي خير من يمثل الصوت العربي في مجلس الأمن، ولا شك أنها تضطلع بدور كبير وحيوي في حفظ الأمن واستدامة السلام والاستقرار في المنطقة العربية والعالم ككل، بنهجها وسياستها المتزنة واهتمامها البالغ بالدعم والمساهمة في البرامج الإنسانية والتنموية في العديد من الدول، وذلك بهدف تعزيز استقرارها وتقدم شعوبها.وخلال الاجتماع الذي عُقِد أمس، الخميس، استمعت المجموعة إلى إحاطة من وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، تحدث فيها حول أولويات دولة الإمارات في مجلس الأمن والركائز الأساسية لحملتها.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المقبلة لعضوية مجلس الأمن في شهر يونيو 2021.