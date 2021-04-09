الصحة العالمية تعتبر البيانات حول إمكان تغيير لقاحات كورونا «غير كافية»

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أنها لا تستطيع في غياب بيانات كافية، إصدار توصية بشأن تغيير اللقاح المضاد لكورونا بين جرعتين، وهو ما تعتزم فرنسا القيام به لمن هم دون سن 55 عامًا ممن تلقوا جرعة أولى من أسترازينيكا.وقالت مارغريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة خلال الإحاطة الصحافية العادية فى جنيف: "لا توجد بيانات كافية لتوضيح ما إذا كان هذا أمرًا يمكن القيام به"، ومن ثم خلص خبراء المنظمة إلى أن إمكان "تغيير اللقاح ليس شيئًا يمكنهم أن يوصوا به في هذه المرحلة".