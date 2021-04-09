عضو بـ«رجال الأعمال»: لدينا مقترحات لإنجاح مبادرة التمويل العقاري

ثمن المهندس أسر حمدي عضو جمعية رجال الاعمال المصريين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه البنك المركزي لإطلاق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، مؤكدًا أن أعضاء الجمعية أعدوا توصيات ومقترحات للبنك المركزي لكيفية نجاح المبادرة.واقترح حمدي في التوصيات المقدمة للبنك المركزي، والتي حصلت "الدستور" على نسخة منها، ضرورة أن تضمن المبادرة مرونة في اشتراط تسجيل الأراضي، موضحًا أن كافة المبادرات التي تصدر عن البنك المركزي دائما تشترط تسجيل الأراضي في حالة الحصول عليها من جهات أخرى غير هيئة المجتمعات العمرانية.كما طالب عضو جمعية رجال الاعمال المصريين، ضرورة دراسة تمويل المباني او الوحدات تحت الإنشاء، مع أخذ كافة الضمانات اللازمة، مقترحًا إعطاء تسهيلات ائتمانية والتيسير للقروض في حالة شراء الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية في ظل اعتبرها الجهة المسؤولة عن التسجيل.