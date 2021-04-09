رفضوا إدخال مريض.. أهالي مريضة يعتدون على طبيب في «عزل السنطة»

شهد مستشفى السنطة العام في محافظة الغربية، واقعة تعدي أهالي مريضة على طبيب داخل قسم العزل بسبب رفضهم دخول مريضة آخري بنفس الحجرة حيث اشتبكوا بالأيدي مع الطبيب واعتدوا علي، قبل أن يخلصه أهالي باقي المرضي من بين أيديهم وتم تحرير محضر بالواقعة داخل نقطة الشرطة.و تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة السنطة، يفيد بتعدي أهل مريض على الطبيب نشأت رفعت، طبيب العظام الموجود في العزل.وتبين من خلال التحريات ان الطبيب تعرض إلى الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل المرافقين لأحد المرضى الموجودين بقسم العزل داخل المستشفى، وقيام أهل المريضة بضرب الطبيب بشدة حتى أصيب بكسور في يديه الاثنين، وذلك بسبب محاولته إقناع أهل المريضة بوضع مريضة أخرى وعزلها برفقة قريبتهم،وهو الأمر الذي رفضه أهل المريضة بشدة وتعنتوا معه وحينما اعترض الطبيب على موقفهم تعدوا عليه بالضرب والسباب، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية.