الرئيس التونسى يحيي ذكرى شهداء 1938

شارك الرئيس التونسى قيس سعيد، صباح اليوم الجمعة، فى إحياء الذكرى الثالثة والثمانين لعيد الشهداء الذي يخلد أحداث 9 إبريل من العام 1938 فى روضة الشهداء بالسيجومي فى العاصمة تونس.ووضع الرئيس سعيد إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري للشهداء، وتلا فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم الطاهرة، وفقا لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.وأدى الرئيس التونسى إثر ذلك تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، وتم إطلاق ثلاث طلقات مدفعية.وحضر تلك الاحتفالية كل من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة هشام مشيشي، ووزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي، ووالي تونس الشاذلي بوعلاق، ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم والسادة أعضاء المجلس الأعلى للجيوش.