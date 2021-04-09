بجانب السياسة والاقتصاد.. تفاصيل التعاون الثقافي بين مصر وتونس

احتفاء شديد من الصحف التونسية، بعد الإعلان عن زيارة الرئيس قيس سعيد إلى مصر اليوم، في زيارة تستمر يومين، يبحث خلالها قادة البلدين أطر التعاون المشترك.ورغم العلاقات السياسية والاقتصادية التي ارتبطت بها البلدين، إلا أن العلاقات الثقافية كانت تشكل جزءا كبيرا من ترابط الشعبين ببعضهما البعض.كانت مصر تمثل المعبر الرئيسي لانتقال حجاج بيت الله الحرام من تونس وبلاد المغرب العربي، وقد ترتب على ذلك تفاعل إنساني، وتبادل ثقافي بين هؤلاء الحجاج والشعب المصري.وتشير الكتابات التاريخية إلى هجرة قبائل "بني هلال" و"بني سليم" إلى تونس؛ وهو ما تولد عنه أثر أدبي من أقدم السير الشعبية، عُرف في تونس بـ"الجازية الهلالية"، وفي مصر بـ"السيرة الهلالية".ومن أبرز الأمثلة على عمق العلاقات الثقافية حضور العلامة عبد الرحمن بن خلدون إلى مصر؛ حيث وُلِّي منصب قاضي القضاة المالكية بالقاهرة.في السياق نفسه، انتقل عدد من المبدعين والمثقفين التونسيين إلى مصر، وبعض المصريين إلى تونس، وكان بعض هؤلاء روادًا في مجالاتهم أو مبدعين بارزين، مثل بيرم التونسي المؤسس الحقيقي لشعر العامية المصرية الحديث، فضلًا عن دوره في تطوير الأغنية المصرية والعربية التي تغنت بها "أم كلثوم"، وعدد من المطربين والمطربات المصريين.واشتهر خلال الفترة الحالية، بعض الفنانين والممثلين والمخرجين التونسيين في السينما المصرية، أو في الدراما المصرية؛ مثل الفنانة هند صبري، درة رزق، ظافر العابدين، لطيفة، فريال يوسف، والمخرج شوقي الماجري، وغيرهم الذين شكلوا جزءا كبيرا من ترابط الشعبين ببعضهما البعض.ومن العلماء استقبلت مصر الشيخ محمد الخضر التونسي المولد وشيخ الأزهر الشريف خلال الفترة من 1952 وحتى 1954؛ حيث منحته مصر جنسيتها، وبوأته أعلى المناصب الدينية، واختارته ضمن الرعيل الأول المؤسس لمجمع اللغة العربية، وعينته أستاذًا في كلية أصول الدين.وتحرص مصر خلال العقود الأخيرة وفي الفترة الحالية، على المشاركة في المهرجانات الفنية والثقافية التونسية مثل مهرجان قرطاج السينمائي، ومعرض الكتاب الدولي التونسي.