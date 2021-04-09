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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مالك دنقلا: التركيز على المقاولين الصغار يرفع التنمية الاقتصادية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:23 م
جريدة الدستور
علا العلاف
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قال الدكتور مالك دنقلا نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، وعضو لجنة التشييد بجمعة رجال الأعمال الأفارقة، أن صغار المقاولين يشكلون حجمًا كبيرًا في حين أن الشركات الفردية توظف عددًا قليلًا من الموظفين الدائمين، إلا أن هذا القطاع لا يزال أكبر صاحب عمل.

وأكد دنقلا، لـ«الدستور» أن التدخل الإنمائي الذي يركز على المقاولين الصغار والمتوسطين يمكن أن يكون له تأثير كبير على التنمية الاقتصادية للبلدان النامية من حيث توفير المهارات الإدارية التي توفرها المؤسسة للعمالة المستدامة، وهناك عدد من الفوائد الإضافية التي يمكن تحقيقها، مثل زيادة الإنفاق في الاقتصاد المحلي من خلال مشاركة الشركات المحلية، وزيادة تجمع ريادة الأعمال بين مواطني الدولة وتحسين تسليم البنية التحتية من خلال استخدام مقاولين أكفاء.

وأوضح عضو التشييد والبناء، أنه يجب أن تكون نقطة البداية للعديد من صناعات البناء فى الدول النامية هي معالجة قيود الصناعة على المستوى الأساسي من خلال توجيه المقاولين المحليين لتقديم المشاريع المحلية بفعالية. في حين لن تزدهر جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنجح، سيظهر عدد قليل من المقاولين الجيدين ليصبحوا أكثر استدامة وتنافسية على الصعيد العالمي على المدى الطويل، يمكن للمقاولين متوسطي الحجم الذين يتمتعون بقدرة تنافسية عالمية، من خلال عمليات الاندماج أو النمو العضوي، أن ينمووا ليصبحوا مقاولين كبار قادرين على التنافس عبر الحدود الدولية وهو قطاع انقرض في العديد من البلدان النامية.

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