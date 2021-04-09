تفاصيل تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس

احتفت الصحف التونسية خلال الأيام الماضية، بزيارة الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى مصر، والتي يبدأها اليوم الجمعة وتستمر حتى 11 أبريل الجاري، وقالت الرئاسة التونسية إن هذه الزيارة تأتي في إطار ترسيخ العلاقة بين البلدين والتشاور بين قادتها، وفي السطور التالية ترصد "الدستور" تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.توجد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين مصر وتونس، أهمها اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين مصر والدول العربية ضمن منطقة التجارة العربية الكبرى، وقد دخلت الإعفاء الكامل من الرسوم بداية من 1 يناير 2005، واتفاقية أغادير بين مصر، وتونس، والمغرب، والأردن الموقعة عام 2004، واتفاقية التبادل التجاري الحر بين مصر وتونس، فضلًا عن عدد من الاتفاقيات الأخرى مثل منع الازدواج الضريبي، وتشجيع الاستثمار، والتعاون الاقتصادي، والتعاون العلمي والتكنولوجي، والتعاون الصناعي.- التبادل التجارييبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 572.3 مليون دولار "وفقًا لتقرير صادر عن مكتب التمثيل التجاري المصري في تونس عام 2019، وتتمثل أهم الصادرات المصرية إلى تونس في المنتجات البترولية، والأقمشة القطنية، والسلع الغذائية، والحديد والصلب، والأجهزة الكهربائية، والمصنوعات البلاستكية والزجاجية.فيما تتمثل أهم الصادرات التونسية إلى مصر في المنتجات الكيماوية، ولوازم السيارات والجرارات، والمنتجات الورقية، والأجهزة الكهربائية، والمنتجات الخزفية.