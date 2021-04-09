5 فوائد لممارسة رياضة المشي أثناء الصوم

وتابع: هناك فوائد لممارسة رياضة المشي قبل الافطار:

- تخليص الجسم من السموم:

- تعزيز جهاز المناعة:

- القضاء على الكسل والخمول:

- الحفاظ على مستوى الأنسولين في الدم:

- القضاء على زيادة الوزن:

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ويتساءل كثيرون عن طرق ممارسة الرياضة أثناء الصيام، وهل ستكون مفيدة؟.يجيب رامي صلاح الدين طبيب التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي عن فوائد المشي اثناء الصيام،فيقول: على الرغم من أن الصيام قد يكون مرهقا جسديا لكن يجب ممارسة بعض التمرينات الخفيفة، أهمها المشي لأنها تعود بالنفع على الجسم، والوقت المناسب قبل الافطار بساعة ونصف حتى يتم تعويض الجسم عما فقده من أملاح ومعادن وسوائل.يساعد المشي قبل الإفطار على مساعدة الجسم في التخلص من الدهون المكدسة، وزيادة نسبة الأيض في الجسم، وتخليص الجسم من السموم.يساعد المشي في رفع أداء جهاز المناعة، ويعمل على زيادة قدرة الجسم على محاربة الامراض والفيروسات.المشي قبل الافطار يساعد الجسم على التخلص من الكسل والخمول الذي يسببه الصيام، ويعمل على زيادة نسبة الطاقة في الجسم.ممارسة الرياضة على معدة فارغة تساهم في مساعدة العضلات على امتصاص الجلوكوز، والسيطرة على مستوى الأنسولين في الدم، وتنظيم عمل جهاز البنكرياس.المشي عموما يساعد الجسم على التخلص من الوزن الزائد وخاصة قبل الإفطار يعزز المشي عملية حرق الدهون في الجسم والانتباه ان يكون الافطار غني بالخضروات والفواكه والبروتينات، وبه قليل من الدهون والسكريات.