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رئيس التحرير التنفيذي
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5 فوائد لممارسة رياضة المشي أثناء الصوم

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:43 م
ممارسة رياضة المشي
ممارسة رياضة المشي أثناء الصوم
سلمى بدر
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أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ويتساءل كثيرون عن طرق ممارسة الرياضة أثناء الصيام، وهل ستكون مفيدة؟.

يجيب رامي صلاح الدين طبيب التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي عن فوائد المشي اثناء الصيام،فيقول: على الرغم من أن الصيام قد يكون مرهقا جسديا لكن يجب ممارسة بعض التمرينات الخفيفة، أهمها المشي لأنها تعود بالنفع على الجسم، والوقت المناسب قبل الافطار بساعة ونصف حتى يتم تعويض الجسم عما فقده من أملاح ومعادن وسوائل.

وتابع: هناك فوائد لممارسة رياضة المشي قبل الافطار:

- تخليص الجسم من السموم:
يساعد المشي قبل الإفطار على مساعدة الجسم في التخلص من الدهون المكدسة، وزيادة نسبة الأيض في الجسم، وتخليص الجسم من السموم.

- تعزيز جهاز المناعة:
يساعد المشي في رفع أداء جهاز المناعة، ويعمل على زيادة قدرة الجسم على محاربة الامراض والفيروسات.

- القضاء على الكسل والخمول:
المشي قبل الافطار يساعد الجسم على التخلص من الكسل والخمول الذي يسببه الصيام، ويعمل على زيادة نسبة الطاقة في الجسم.

- الحفاظ على مستوى الأنسولين في الدم:
ممارسة الرياضة على معدة فارغة تساهم في مساعدة العضلات على امتصاص الجلوكوز، والسيطرة على مستوى الأنسولين في الدم، وتنظيم عمل جهاز البنكرياس.

- القضاء على زيادة الوزن:
المشي عموما يساعد الجسم على التخلص من الوزن الزائد وخاصة قبل الإفطار يعزز المشي عملية حرق الدهون في الجسم والانتباه ان يكون الافطار غني بالخضروات والفواكه والبروتينات، وبه قليل من الدهون والسكريات.

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