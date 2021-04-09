ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة بالبحيرة

تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها في دائرة مركز شرطة أبو حمص.و تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط مباحث ابو حمص بالتنسيق ومكافحة الأسلحة والذخائر الغير مرخصة،بقيام، "ع. ا. ع. ا"، 52 سنة، حداد، مقيم قرية كوم القناطر، بالاتجار في الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، متخذا من ورشته بقرية بطورس مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.وبتقنين وإعداد الأكمنة الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته( بندقية خرطوش تركي الصنع، مقروطة، فرد خرطوش، 12 طلقة خرطوش، عدد وأدوات خاصة في التصنيع، منجلة، صاروخ كهربائي، مواسير مجهزة لتصنيع الأسلحة، مفكات، زرادية، مقص، وبمواجهته اعترف بإدارته الورشة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.