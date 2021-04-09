1875 إصابة جديدة بكورونا فى الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1875 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلي 480 ألفًا و6 إصابات.وذكرت الصحة الإماراتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أنه تم تسجيل وفاة 3 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1526 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 1939 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 464 ألفًا و971 حالة.