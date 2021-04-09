زاخاروفا: عضوية أوكرانيا في حلف الناتو تهدد بتصعيد واسع النطاق

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي"ناتو" تهدد بتصعيد واسع النطاق ويمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على الدولة الأوكرانية، مشيرة إلى أن كييف تعيش وهم إمكانية حل الصراع جنوب شرق البلاد بالوسائل العسكرية.وقالت زاخاروفا في بيان اليوم الجمعة " لفت انتباهنا ما قاله الرئيس الأوكراني زيلينسكي، الذي زار دونباس أمس، والذي زعم في تصريحاته أن انضمام بلاده إلى حلف "ناتو" سيؤدي إلى إنهاء الصراع في المنطقة، مع افتراض حصول أوكرانيا على عضوية الحلف، فإن ذلك لن يؤدي إلى إحلال السلام، بل على العكس سيؤدي إلى تصعيد واسع النطاق للوضع في جنوب شرق البلاد".وأضافت" نتابع الوضع في دونباس عن كثب، والوضع هناك للأسف معقد ويميل إلى التفاقم والسبب في ذلك هو المزاج العدائي في كييف، التي ما تزال تعيش في وهم إمكانية الحل العسكري للصراع في جنوب شرق البلاد" على حد قولها.