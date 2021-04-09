الإجمالى وصل 526.. السعودية تغلق 7 مساجد جديدة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن إغلاق 7 مساجد جديدة بعد الكشف عن 7 حالات تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى المساجد التي تم إغلاقها بالمملكة 526 مسجدًا.وقالت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»: «أغلقت وزارة الشئون الإسلامية اليوم 7 مساجد مؤقتًا في 4 مناطق، بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف المصلين».وأشارت إلى أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 61 يومًا، بلغ 526 مسجدًا، تم فتح 502 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، فى إطار حرص المملكة على سلامة مرتادي بيوت الله.