لسكة الحديد: تأخيرات خط «القاهرة - السد العالي» 45 دقيقة

أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الجمعة، عن أن معدل تأخيرات «خط القاهرة - السد العالي»، وصل لما يقرب من 45 دقيقة وذلك لما يتم من أعمال تطوير منظومة الإشارات وتحويلها من ميكانيكية إلي الكترونية.وأوضحت هيئة السكة الحديد، فى بيان لها، إن معدل تأخيرات الوجه البحري على خطوط "القاهرة - دمياط"،و" القاهرة- المنصورة"، و"القاهرة - بورسعيد" وصلت لما يقرب من 35 دقيقة.