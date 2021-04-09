تكاتف مجتمعى.. الحكومة تدعم الأكثر احتياجًا في التصالح على مخالفات البناء

منذ عدة أشهر شرعت الحكومة في تطبيق أحكام قانون مخالفات البناء لمواجهة البناء العشوائي وغير المخطط، ومن ثم التصدى للمخالفين وتوقيع عقوبات خلال مدة زمنية حددتها، بهدف تقنين قطاع التشييد والبناء على مستوى محافظات مصر.ومؤخرًا انتهت مهلة التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وهو قانون مخلفات البناء والمعدل للقانون رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية الصادرة من مجلس الوزراء رقم 800، التي تنص على أن آخر مهلة قانونية لا يجوز مدها هى 31 مارس 2021.وفي ذات السياق، دعمت الدولة غير القادرين على سد رسوم التصالح على مخالفات البناء العمراني، من خلال مبادرة "التصالح حياة" ضمن توجيهات رئاسية ومد يد العون للفئات التي تستحق الدعم وفق شروط معايير.أخذت "حياة كريمة" على عاتقها مسئولية تنفيذ المبادرة الرئاسية التي تقتضي بتقديم الدعم للتصالح على مخالفات البناء للفئات الأكثر احتياجًا.عملت "التصالح حياة" من خلال التنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات الخيرية لاسيما مؤسسة صناع الخير، وتواصلت "الدستور" مع مستفيدين من المبادرة:أشرف إبراهيم، من أبناء أسيوط، قال إنه عاش لحظات صعبة حينما استلم إخطارًا يفيد بأن منزله ضمن أحد البيوت التي خالفت أحكام قانون مخالفات البناء، معلقًا: "شغال فلاح، ورزقي باليومية، مكنتش عارف ادبر المبلغ منين".يضيف: " لا املك سوى الأرض الزراعية التي اقتطعت منها جزءا لأبني عليه بيت من دور واحد يأويني وأولادي.وتلبع: بعد أيام تواصل معى أحد ممثلي مبادرة التصالح حياة، اخبرتى باستيفاء شروط مستحقي الدعم من قبل المبادرة، على أن تتكفل "التصالح حياة" بدفع كافة رسوم التصالح.وسبق وأعلنت وزارة التنمية المحلية أنها ستدفع قيمة التصالح في مخالفات البناء عن 6600 فرد من الأكثر فقرًا في 9 محافظات.ومن جانبه قال علي عبد السلام، مزارع من قنا، إنه رث قطعة أرض عن والده وتعتبر مصدر رزقه وأولاده، يزرعها بمحاصيل حسب المواسم ويورد لأحد التجار.وأوضح "عبد السلام": قبيل انتهاء فترة التصالح قد تلقت أسرته بلاغًا بضرورة التصالح على مخالفة بناء البيت الذي يعيشيون فيه، إذ أنه بُني خارج الحزام العمراني ومتعديًا على الأراضي الزراعية.يضيف: "رزقي اللي كان بييجي من الأرض الزراعية يا دوب على قد احتياجات البيت ومصاريف الأولاد، وللأسف مكنش معايا اني ادفع حتى الرسوم الأولية للتصالح اللي كاانت تقريبًا 4 الاف جنيه، وبدأت ادور على حد استلف منه بس مع الأسف حال كل الأهالي واحد ولا يقدر احد على توفير المبلغ".لم تسع الفرحة "همام" عندما أخبره المركز بأن جزءا من رسوم التصالح قد تكفلت به مؤسسة حياة كريمة، بعدما جاءت نتيجة المسح باستحقاقه للدعم، على أن يستلم إيصال الدفع لحين استكمال باقي الأوراق اللازمة للانتهاء من التصالح على البناء من قبل مؤسستي حياة كريمة وصناع الخير.