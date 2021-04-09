بسبب كورونا.. دير السريان يغلق أبوابه حتى 4 مايو

أعلن دير السيدة العذراء مريم المعروف بالسريان، عن إغلاق أبوابه امام الأقباط وذلك تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس الدير في بيان له، "أنه نظرًا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المُستجد خلال الفترة الحالية، نعتذر عن استقبال الزوار سواء المصريين أو الأجانب أو الآباء الرهبان الضيوف أو الآباء الكهنة أو أسر الآباء الرهبان وذلك ابتداء من الأثنين المقبل وحتى 4 مايو المقبل".