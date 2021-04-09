مبعوث صيني: استئناف محادثات إيران الأسبوع القادم

قال مبعوث الصين للمحادثات النووية الإيرانية اليوم الجمعة، إن كل الأطراف اتفقت على الاجتماعمجددا الأسبوع المقبل للاضطلاع بمزيد من العمل الجاد بهدف إعادة طهران وواشنطن للامتثال للاتفاق النووي لعام 2015.وفي تصريحات للصحفيين في أعقاب اجتماع عقده أطراف الاتفاق لتقييم الموقف بعد أسبوع من المناقشات، أكد وانغ تشون، سفير الصين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح وأن الأطراف تعمل على تضييق هوة الخلافات.