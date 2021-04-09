2702 إصابة جديدة و38 حالة وفاة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 2702 اصابة جديدة و38 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وقال بيان لوزارة الصحة في النمسا اليوم الجمعة، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 571 ألفا و616 حالة وقد تعافى منها 529 ألفا و191 حالة بينما توفى 9624 حالة.وذكر البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 2394 حالة منها 580 حالة فى العناية المركزة بينما تلقى التطعيم بلقاح كورونا مليونا و947 ألفا و126 حالة.