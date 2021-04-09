بيلاروسيا: فتح قضية جنائية بشأن الإبادة الجماعية أثناء الاحتلال النازي

أعلن المدعي العام في بيلاروس أندريه شفيد، فتح قضية جنائية بشأن الإبادة الجماعية لسكان البلاد، أثناء الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية.وقال شفيد - في تصريح أوردته وسائل إعلام روسية "إنه تم فتح قضية جنائية حول الإبادة الجماعية لسكان بيلاروس وذلك بهدف العدالة الاجتماعية والتاريخية، والقضاء على بقع التاريخ البيضاء، وتعزيز النظام الدستوري والأمن القومي".وكان المدعي العام في بيلاروس قال، بعد اجتماع مع الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في مارس الماضي، إن السلطة الرقابية تخطط لبدء قضية بشأن الإبادة الجماعية للشعب البيلاروسي أثناء الحرب.وكشف شفيد في وقت لاحق أن مينسك، إذا تم التحقيق في قضية الإبادة الجماعية الجنائية، ستثير هذه القضية في إطار المعاهدات الدولية المتعلقة بتسليم بعض المجرمين الذين ما زالوا على قيد الحياة.