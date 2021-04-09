حقيقة علاقة مسلسل الطاووس بقضية الفيرمونت

مطالبات بوقف عرضه



رد فعل صناعه



حكاية الفيرمونت



آثار برومو مسلسل الطاووس المقرر عرضه رمضان المقبل، جدلا بمجرد طرحه البرومو، العمل يتناول قضايا الاغتصاب والتحرش ويرصد معاناة الفتيات، وتدور الأحداث حول فتاة تتعرض لاغتصاب جماعي، وتخوض معركة كي تثبت حقها في النهاية.تداولت أقاويل عن محاولة وقف المسلسل عقب تقديم طارق العوضي وكيل الفنانه نهى العمروسي وابنتها نازلى مصطفي، بلاغا للنائب العام وكافة الجهات المسؤلة لوقف عرضه بسبب استخدام قضية الاغتصاب الجماعي والمعروفة باسم "جريمة الفيرمونت" كدعاية للمسلسل وابنه الفنانه كانت إحدى المتهمات بها.أكد رؤوف عبد العزيز مخرج المسلسل أنه لا علاقة للعمل بجريمة الفيرمونت، يتناول قضايا مجتمعيه من بينها التحرش، الاغتصاب، العنف ضد المرأة، كما أن هذه القضايا ليست جديدة على الدراما المصرية، كما يناقش أيضًا تغلل السوشيال ميديا في المجتمع.واقعة اغتصاب جماعي يتوقع حدوثها في إبريل 2014 لكنه تم انتشار الفيديو والمطالبة بمعاقبه المتهمين في يوليو 2020، وفيها تعرضت فتاة على يد عدد من الشباب من أبناء كبار الاثرياء والمشاهير والاغنياء تناوبوا على اغتصابها، وكتابة أحرف أسمائهم الأولى على جسدها وتصويرها بعد تخديرها في فندق فيرمونت بوسط القاهرة، وتم تسجيل الجريمة في فيديو تم ارساله لاصدقائهم كنوع من الاستعراض.وأعلن مغردون عبر هاشتاج جريمة الفيرومونت عن أسماء هؤلاء الشباب مع صورهم وأكدوا أنهم اغتصبوا حوالي 6 فتيات، وقالت إحداهن أنها تعرضت للتهديد ففي حالة كشف المستور سيتم فضحها ونشر الفيديو.