الدفاع الروسية: رصد 27 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 27 انتهاكا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات اللاذقية (13) وإدلب (10) وحماه (4).وأفاد بيان للدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن الجانب التركي في اللجنة أعلن بدوره عن تسجيل 16 انتهاكا للهدنة في الأراضي السورية خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى أن الجانب الروسي لم يؤكد هذه الانتهاكات.