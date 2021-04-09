أعمال نظافة وصيانات.. مدن سوهاج تتجمل لاستقبال رمضان

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، بتكثيف أعمال النظافة والاهتمام بأعمال التجميل والإنارة بالشوارع والميادين، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، والحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.وتنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بأعمال الصيانة وتركيب كشافات الإنارة الليد بقرية "أولاد شلول" بداية من نجع العرب وحتى كنيسة أولاد شلول مرورا بأولاد مامن، كما تمت صيانة محول الكهرباء التابع للوحدة المحلية لقرية "عرابة ابو الدهب" والسنترال العمومي بالقرية، وصيانة أسلاك الكهرباء بشارع الشمرات، وتركيب كشافات إناره أمام مدرسة نجع تمام بالقرية، بالإضافة إلى صيانة وتركيب كشافات الإنارة بقرى " الشيخ مكرم، والعمرة" التابعين لمجلس قروي تونس.وفي حملة نظافة مكبرة بنطاق المركز تم رفع 52 طن من المخلفات والقمامة بشوارع قرية أولاد عزاز، وطريق دمنو، وحي راشد، والمحامدة البحرية، وطريق اولاد عزاز ادفا، والقراقرة ونجع العرب والحرفيين وطريق الدير، والكوبري العلوي بقرية روافع القصير، وقرية بندار الكرمانية، واماكن تجمع القمامة من منطقة الرهبة بالتلول الغربية واولاد شلول، وقرية الكوامل وعرابة أبو الدهب، والصلعا.وفي حي شرق سوهاج استمرت أعمال تطوير شارع التحرير من أمام كنيسة ماري جرجس وحتى تقاطع شارع 15، وتشمل أعمال الرصف وعمل الأرصفة وتركيب البردورات والجزيره الوسطى، كما تمت إنارة شوارع " أحمد حبشي، وميدان الشبان، وشارع المشنب حتى الجمهورية، وأمام السنترال العمومي، وشارع الإمام الحسين، وحمزة بن عبد المطلب، وشارع الجمهورية"، بالإضافة إلى القيام بحملة نظافة وتطهير بامتداد شارع الجمهورية وحارة ابن حزم وآل البيت، كما تم رفع كفاءة النظافة بالكورنيش الشرقي، ومحيط الديوان العام، وشارع جميلة أبو حريد وأبو سمبل والكرنك.ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة أعمال الصيانة وتركيب كشافات الليد بمنطقة الحميات وطريق بين المقابر، والسمارنة الحلفاية، حيث تم تركيب 150 كشاف ليد، كما تم القيام بحملات رش وتطهير للشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق الحيوية بالمدينة، حيث تم رش وتطهير "شارع الشهداء - شارع الجمهورية - شارع هندسة الري - شارع البساتين الشرقي - شارع عمر مكرم - شارع مركز الشباب - شارع غرب البلد - مبني مركز الشرطة - منطقة الوحدة المحلية - ماكينات الصرف الآلي.وجار استكمال سور شارع المركز بجهينة الشرقية، بتكلفة مليون و46 ألف جنيه ضمن خطة التجميل وبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، وتم رفع المخلفات والقمامة من الشوارع، ورفع كفاءة منطقة بين عمارات الموقف والسوق الحضري.وقامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج بأعمال النظافة ورفع مخلفات القمامة بتفريعات منطقة القطب والغياتية، وشارع المحطة، وكذلك أعمال البساتين وقص وتهذيب الأشجار بمنطقة المخبز الألي، ورفع كفاءة الإنارة بطريق ترعة نجع حمادي وفرعياته.وفي مدينة المنشاة قامت الوحدة المحلية برفع 25 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة مكبرة بالحريزات الشرقية، ونجع الحمدية، وتم عمل الصيانة اللازمة لكشافات الإنارة وتركيب لمبات موفرة للطاقة بمدخل طريق الديسة الشرقي بالدويرات، وتم غلق معبر الكيلو ٤٨٣.5 بزمام خارفة المنشاة حفاظا على سلامة المواطنين، كما نفذت حملة نظافة مكبره استهدفت "شارع عبد المنعم رياض، وميدان الشهداء، شارع الحرية، والكوبري القبلي والبحري، والمزلقان"، وعمل حملة صيانة للكشافات بقرية أولاد سلامة والدويرات، بالإضافة إلى حملة تطهير ورش بمبنى الوحدة المحلية والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.وفي مركز ومدينة أخميم تم تركيب كشافات ليد وإنارة بمنطقة التأمينات، وشارع معهد سيدى كمال الدين الأزهري، وشارع العسال، وطريق نجع أبو طالب" وطريق أخميم ساقلته حتى قرية نيدة والشوارع الرئيسيه بالقريه، وتم تركيب 67 كشاف ليد بمنطقة مقابر الحواويش البحرية، والمدخل الغربي للقرية، ونجع عرام بالديابات، وتركيب 10 كشافات صوديوم بنجع يوسف بالحواويش القبلية.كما استمرت أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سوهاج أخميم وتركيب البردورات بالجزيرة الوسطى، ورفع كفاءة الستارة الشجرية، واستمرار اعمال رصف ورفع كفاءة الطريق، وتم رفع 66 طن مخلفات وقمامة في حملات مكبرة شملت المنطقة الأثرية، وميدان مركز الشرطة، والموقف الشرقي، والخلوة، والإدارة الزراعية، والحواويش البحرية، وعرب مهدي، وطريق الوزات والطواحين، والعيساوية شرق "، كما تم تركيب 100 كشاف ليد جديد وصيانة 40 كشاف واصلاح كابل ميدان الصينية بمدخل المدينة.وقامت الوحدة المحلية لحي الكوثر بحملة مكبرة استهدفت رفع المخلفات بالمدخل الجنوبي، ومنطقة الانوال القديمة، وتهذيب الأشجار ودهان البردورات، ورفع كفاءة الإنارة العامة بمختلف شوارع الحي، ودهان 50 عمود كهرباء، ورفع كفاءة شارع البنوك ورصفه ضمن الخطة الاستثمارية بطول 1200 متر بتكلفة إجمالية مليون و250 ألف جنيه.