وزير الصحة الألماني يدعو الموظفين للخضوع لاختبارات كورونا

دعا وزير الصحة الألماني، ينس شبان، الموظفين إلى الخضوع لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا بشكل متكرر في شركاتهم.وقال شبان، اليوم الجمعة، في برلين، إنه من المهم أن تقدم الشركات اختبارات مجانية، لكن من المهم أيضا أن يستخدمها الموظفون، موضحا أنه ما يتراوح بين 20 و40 في المئة فقط من الموظفين يستخدمون حاليا هذه الإمكانية بانتظام "حتى في الشركات التي تقدم هذا بسخاء كبير".وأكد رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، لوتار فيلر، أن الاختبارات يمكن أن تكتشف الأشخاص المصابين في وقت مبكر، وقال: "لكن هذا لا ينجح إلا إذا كانت الاختبارات تُجرى بوتيرة معينة"، موضحا في المقابل أنه لا ينبغي التخلي عن تدابير الحماية رغم الاختبارات، موضحا أن الاختبارات لا تمنع الإصابة بالعدوى.