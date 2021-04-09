فى ذكرى فؤاد خليل..«ستمونى» صانع البهجة الذى مات كمدا

المدير الفاسد في فيلم"حلق حوش"، مصفف شعر تأثر بطبائع النساء ٬ حتي صارت تصرفاته كلامه٬ إشاراته٬ لفتاته٬ وحتي لغة جسده تتماثل معهن في فيلم "البيضة والحجر، الزوج النذل في فيلم "حارة برجوان"، لكن دوره الأبرز الملحن المبتذل في "الكيف"، طبيب الأسنان الذي مات كمدا عندما أسقطه الوسط الفني من حساباته، الفنان فؤاد خليل الذي تمر اليوم الذكري التاسعة لرحيله.في حواره مع الفنان رمسيس قال "خليل" إنه يمتلك عيادة أسنان في القاهرة لكنه أغلقها من أجل الفن٬ وكانت أول تجاربه في التمثيل من خلال فرقة منير وعادل فتح الله المسرحية بالإسكندرية٬ وفي القاهرة أنضم لفرقة "شباب التمثيل المسرحي" وكانت تقدم عروضها في بركة الفيل٬ كان يزامله في الفرقة محيي إسماعيل ونور الشريف وزكريا موافي.وعن دوره في فيلم "حارة برجوان" يقول: قدمت شخصية أستورجي بيشم سبرتو٬ وأنا كطبيب ودائما ما أتعامل بحكم عملي مع السبرتو مما يجعل أعصابي طوال الوقت متراخية٬ مما أفادني جدا في تقديم الشخصية بالطريقة التي ظهرت بها في الفيلم.ويتابع في نفس الحوار التليفزيوني: كان الفضل الأكبر علي للفنان كمال ياسين عبد المنعم مدبولي٬ فعندما كان يخرج مسرحية "مع خالص تحياتي" وقتها لم يكن أحد يعرفني٬ وكنت بروح المسرح عافية٬ إلي أن شاهدني "مدبولي" وقال أنا عاوز ده٬ لأن ده شكله مطحون٬ إلا أن هناك الكثيرون من فريق العمل عارضوا إنضمامي للمسرحية ليأتوا بأحد من معارفهم٬ لكن الفنان عبد المنعم مدبولي أصر علي إختياري قائلا: لأ هو ده المطحون اللي أنا عاوزه.ليه بقي بيسموا مدبولي الأستاذ؟ لأني لما قابلته لا كنت دخلت معهد ولا تعلمت تمثيل٬ بالعكس سقطوني في معهد التمثيل كذا مرة٬ كانت عندي مجرد موهبة ربنا منحها لي. لما بدأنا في البروفات كنت بخرج عن النص بإيفيهات وقفشات لم تكن موجودة في النص٬ ومدبولي يقولي: يابني بلاش دي هاتضيعك إلي أن وافق وقت التصوير٬ والناس كانت بتسأل ليه الأستاذ مدبولي قاعد للولد الصغير ده؟٬ كان قاعد زي التلميذ يتعلم من الجميع والحاجة الحلوة يضحك لها كما لو كان هو من يفعلها.وقت تسجيل الحوار كان يستعد "خليل" للسفر للإسكندرية للإطمئنان علي والدته القعيدة٬ والتي كانت ترعاها زوجته لإنشغاله بعمله في القاهرة، فيسأله رمسيس عن كيف يستطيع أن يؤدي أدوراه الكوميدية وهو في هذه الحالة من الحزن؟ فيحكي موقفا تعرض له حينما توفي والده٬ الذي كان قد أوصي بأ يدفن في القاهرة٬ وقتها لم يكن خليل يمتلك سيارة٬ فستأجر تاكسي٬ وفي محطة الرمل نزل ليبلغ أهله بوصوله وما عليهم أن يفعلونه حتي وصوله٬ فقابله واحد من جمهوره وسلم عليه وسأله: بتعمل أيه هنا يا أستاذ؟ فرد: وفاة الوالد٬ فقال: ده مع مين؟ فكررت له: وفاة الوالد٬ قال لي: يعني البطلة مين؟.