تداول 29 سفينة بضائع عامة وحاويات بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 29 سفينة بضائع عامة وحاويات.وذكرت هيئة الميناء فى بيان، اليوم الجمعة، أنه تمت مغادرة قطار بحمولة إجمالية 1323 طن قمح متجه إلى صوامع بنى سويف، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 4535 شاحنة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 60 ألفًا و494 طنًا، كما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 163 ألفًا و74 طنًا.وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شمل 25236 طنا شملت 2502 طن فوسفات و10 آلاف طن برادة حديد و5500 طن يوريا و394 طن ايثانول و1300 طن أسمنت معبأ و5340 طن مولاس و200 طن بصل.وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57938 طنًا تضمنت "16000 طن فول صويا و4800 طن كسب فول صويا و10000 طن برادة حديد و1581 طن خشب زان و8686 طن أبلاكاش و1802 طن خردة و10793 طن فول و4276 طن عدس.