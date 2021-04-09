تكوين كتابي لشباب كنيسة العذراء ومار يوحنا وكنيسة مار جرجس في المنيا

أُقيم مؤتمر تكويني لشباب كنيسة العذراء ومار يوحنا وكنيسة مار جرجس بمنسافيس- المنيا، وذلك في فيلا الرحمة بكومبوند الأفق- طريق مصر الإسكندرية.الجدير بالذكر أنّه تم التكوين من دار القديس جيروم للتثقيف الكتابي وذلك من الأربعاء 7 إبريل حتى الخميس 8 إبريل 2021.وقام الأب بيوس بالتكوين الأول في موضوع "الوحي والإلهام"، وقام صاحب النيافة الأنبا توماس بالموضوع الثاني عن "إنجيل القديس لوقا والأمثال به".وتمنى نيافة الأنبا توماس عدلي اشتراك الشباب في لقاءات أخرى مع دار القديس جيروم، من أجل اكتساب ثقافة كتابية أكثر.وفي السياق ذاته أقامت فرق جنود مريم بكنيستي السيدة العذراء والقديسة تريزا بالحواصلية، محفل التكريس السنوي لجنود مريم، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بالحواصلية، حيث يأتي ذلك بحضور الأب عمانوئيل عبدالله، راعي الكنيسة.