غدا.. الليلة الرقمية 48 للطريقة القادرية البودشيشية

أكدت مؤسسة الملتقى التي يرأسها الدكتور منير القادري، أنها ومشيخة الطريقة القادرية البودشيشية بالمغرب ستواصلان تنظيم ليالي الوصال "ذكر وفكر في زمن كورونا" من خلال تنظيم الليلة الرقمية الثامنة والأربعين، مساء السبت 10 أبريل الجاري، بشراكة مع مؤسسة الجمال.وكما هو شأن الليالي الرقمية السابقة، واعتبارا للإجراءات الاحترازية المتخذة في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، سيتم بث أطوارها عبر المنصات الرقمية لمؤسسة الملتقى.ومن المقرر ان يتم بث حصة من الذكر مباشرة من الزاوية الأم بمذاغ، الكائنة بنواحي إقليم بركان (الجهة الشرقية بالمملكة المغربية).ووفق الجهة المشرفة على تنظيم هذه الأمسية الروحية والعلمية الثامنة والأربعين، من المرتقب أن تعرف حضور مجموعة من العلماء والمثقفين، بمداخلات علمية بلغات مختلفة، إضافة الى عرض شهادات حية لمريدي الطريقة من جنسيات عالمية حول تجربتهم الصوفية والتربية الاحسانية التي يتلقونها في الطريقة القادرية البودشيشية، كما ينتظر مشاركة مجموعة من المنشدين والمادحين المتألقين من داخل المغرب وخارجه، إلى جانب فقرات أخرى متنوعة.وتجدر الإشارة إلى أن البث الحي سينطلق ابتداء من الساعة 21.00 (20.00 بتوقيت جرينتش).