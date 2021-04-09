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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الروسي: موسكو قادرة على رفع معظم قيود كورونا قبل عدة دول

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:51 ص
جريدة الدستور
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قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا في البرلمان)، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الجمعة، إن كل الأسباب تتوفر على أرض الواقع لتثبت أن روسيا تستطيع رفع معظم قيود فيروس كورونا ودخول "مرحلة جديدة ما بعد-الكورونا" قبل عدة دول حول العالم.

وأضافت ماتفيينكو، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن روسيا ستتمكن من التخلص من معظم القيود قبل عدة دول عند تحقيق مناعة القطيع إذا تصرفت كل المناطق في البلاد بشكل مسئول فيما يخص التطعيم بلقاحات مضادة لكورونا.مشيرة إلى أن روسيا بالفعل تقع ضمن الدول العشر الأوائل من حيث عدد الجرعات التي يتم طرحها للمواطنين.

وأكدت ماتفيينكو أن السلطات الإقليمية وهيئات الرعاية الصحية تصرفت بسرعة وبدقة خلال جائحة كورونا، مما أدى إلى تجنب إغلاق واسع النطاق في روسيا وتفادي حدوث ركود اقتصادي خطير.

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