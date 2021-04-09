العلمين الدولية تشارك فى المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية

كلف الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة العلمين الدولية، الدكتورة خديجة إسماعيل، عميد كلية الصيدلة، لحضور فعاليات الدورة الثالثة والخمسين للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية باستضافة من جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.وتضمنت فعاليات الدورة الثالثة والخمسين لمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية عقد عدد من الأنشطة والندوات العلمية فى مجال التعليم العالى.