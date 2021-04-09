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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 726 مواطنا فى قافلة قطار الخير بسوهاج

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:45 ص
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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وقعت القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة "صُناع الخير"، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، ومؤسسة حياة كريمة، ووزارة التضامن الاجتماعي، في قرية النغاميش بمركز ومدينة دار السلام جنوبي محافظة سوهاج، ضمن مبادرة "قطار الخير" الكشف الطبي على 762 مواطنا من أبناء المركز.

وشملت القافلة الطبية توقيع الكشف الطبي في تخصصات القلب والباطنة والعظام والجلدية والأطفال والعيون، وتم أخذ مقاسات النظر لعمل نظارات وسيتم إجراء عمليات المياه البيضاء والشبكية والقرنية وتم عمل تحاليل السكر والأنيميا، بالتعاون مع مديرية الصحة بسوهاج.

من جانبه أوضح المهندس عبدالمنعم على عبدالقوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، ان مبادرة قطار الخير والتي نظمتها مؤسسة “صُناع الخير” بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، ومؤسسة حياة كريمة، ووزارة التضامن الاجتماعي، لدعم الاسر الاولى بالرعاية قدمت توقيع الكشف الطبى لعدد 726مواطن بقرية النغاميش.

وأضاف عزت شاكر نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، أن القافلة الطبية وقعت الكشف الطبى على عدد 726 مواطن منهم 350 حالة عيون، 21 حالة اطفال، 110 حالة عظام، 145 باطنة، 100 جلدية.

وأشاد "عبدالمنعم" بالجهود المبذولة من قبل جميع الجهات والمؤسسات المشاركة، لافتًا الى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التعاون مع الحكومة لدعم القرى الأكثر احتياجا ولتقديم مستوى عال من الخدمات للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد "عبدالمنعم" خلال جولة لمتابعة قطار الخير بدار السلام، برفقة عزت شاكر نائب رئيس المركز، عزالدوله كعب رئيس الوحده المحليه لقرية الخيام، على إلتزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19، بناءا على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

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