رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أوقاف الإسماعيلية» تُطلق حملة لتعقيم المساجد قبل رمضان

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:45 ص
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
أطلقت مديرية أوقاف الإسماعيلية حملة الموسعة، لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على تهيئة المساجد لاستقبال شهر رمضان المعظم 1442هــ – 2021م، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وإسهامًا منها في الحفاظ على النفس البشرية، مؤكدةً أن الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية أهم السبل لمواجهة الوباء، وطريق من طرق النجاة.

وأوضح الدكتور صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أن جميع الأئمة والعاملين بمديرية أوقاف الإسماعيلية، لا يدخرون وسعًا في خدمة بيوت الله عزّ وجل وتعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة، وخاصة في شهر رمضان المبارك، موضحًا فضيلته، أن القيام على نظافة المساجد والإسهام في تطهيرها من تعاليم الإسلام، ومظهر من مظاهر الرقي والحضارة.

على جانب آخر، لفت "عبادة" إلى ن المديرية تفتتح اليوم توسعة 4 مساجد بالمحافظة، بعد أعمال صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها؛ المسجد الإسماعيلي التابع لإدارة أوقاف الإسماعيلية، ومسجد الرحمة بمنطقة الغرابوه، التابعة لإدارة أوقاف التل الكبير، ومسجد الرحمن بمدينة أبو صوير، ومسجد التقوى بالقصاصين الجديدة.

موضوعات متعلقة

حقيقة نقل قناة مكسبي مباراة الأهلي اليوم 9-4-2021.. تردد قناة مكسبي سبورت

الحكومة تكشف حقيقة تقديم «منحة رمضان» لمستحقى «تكافل وكرامة»

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بدءًا من شهر رمضان

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل


الصور

image description

الكشف الطبى على 1864 مواطنا بدمياط

image description

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

image description

مستشفى هيئة قناة السويس تستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

الأكثر قراءة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

«الإفتاء» تستطلع هلال رمضان فى احتفال رسمى وشعبى الأحد

الحكومة تكشف حقيقة تقديم «منحة رمضان» لمستحقى «تكافل وكرامة»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«جونسون اند جونسون» تبدأ قريبا تجارب لقاحها في الهند

ألمانيا تعتزم تشديد قانون الحماية من العدوى

تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2021.. وأبرز الضحايا هذا العام

حقيقة نقل قناة مكسبي مباراة الأهلي اليوم 9-4-2021.. تردد قناة مكسبي سبورت

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
أحمد بهاء الدين شعبان
النيل.. قراءة فى كتاب مُهم «1»
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل توزيع جوائز مسابقة يحيى حقى للرواية

الأحد.. حفل إطلاق كتاب «يهود مصر القديمة» بفيلا إبداع بالدقى

ندوة حول العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية ببيت شعر الأقصر

«العُذيرة».. رواية تصور الإنسان بأحلامه ومآسيه