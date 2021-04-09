«أوقاف الإسماعيلية» تُطلق حملة لتعقيم المساجد قبل رمضان

أطلقت مديرية أوقاف الإسماعيلية حملة الموسعة، لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على تهيئة المساجد لاستقبال شهر رمضان المعظم 1442هــ – 2021م، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وإسهامًا منها في الحفاظ على النفس البشرية، مؤكدةً أن الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية أهم السبل لمواجهة الوباء، وطريق من طرق النجاة.وأوضح الدكتور صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أن جميع الأئمة والعاملين بمديرية أوقاف الإسماعيلية، لا يدخرون وسعًا في خدمة بيوت الله عزّ وجل وتعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة، وخاصة في شهر رمضان المبارك، موضحًا فضيلته، أن القيام على نظافة المساجد والإسهام في تطهيرها من تعاليم الإسلام، ومظهر من مظاهر الرقي والحضارة.على جانب آخر، لفت "عبادة" إلى ن المديرية تفتتح اليوم توسعة 4 مساجد بالمحافظة، بعد أعمال صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها؛ المسجد الإسماعيلي التابع لإدارة أوقاف الإسماعيلية، ومسجد الرحمة بمنطقة الغرابوه، التابعة لإدارة أوقاف التل الكبير، ومسجد الرحمن بمدينة أبو صوير، ومسجد التقوى بالقصاصين الجديدة.