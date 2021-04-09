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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

السفير الإماراتي بمصر يزور إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:43 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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أجرى الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الأمارات العربية المتحدة في جمهورية مصر العربية، زيارة لمقر مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك.

كان في مقدمة مستقبليه الأب ماركو ناجي وكيل عام المطرانية وجمع يمثل أبناء الإيبارشية من الأباء الكهنة والرهبان والراهبات وعدد من أبناء الرعايا في الإيبارشية.

رحب الأب الوكيل بالسفير وصحبه الكرام ورجال الأعلام المصاحبين له، في كلمة ألقاها الأب الوكيل نيابة عن نيافة الأنبا عمانوئيل الذي لم يتمكن من التواجد لظروف صحية أكد فيها ترحيب نيافته بالضيف العزيز وبجميع الحاضرين.

وفي الكلمة أكد نيافة الأنبا عمانوئيل عن إعتزازه بهذه الزيارة من سفير دولة نحمل لها كل إحترام وتقدير لمواقفها كما ثمن نيافته قوة العلاقات بينها وبين مصرنا العزيزة.

كانت زيارة قداسة البابا فرنسيس في عام 2019 لدولة الإمارات واحتضانها اللقاء التاريخي بين قداسته وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في قلب الزيارة والحديث المتبادل خلال هذه الزيارة.

في كلمته أكد السفير سعادته للعمل كسفير في جمهورية مصر العربية التي قام أبناؤها بأدوار هامة جدا خلال مسيرة دولة الإمارات في البناء والنمو ثم الازدهار.

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