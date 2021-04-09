برومو «الاختيار 2» يفجر مفاجأة

طرح المنتج تامر مرسي في الساعات القليلة الماضية، برومو مسلسل "الاختيار" بجزئه الثاني، المقرر عرضه في رمضان المقبل.حمل البرومو مفاجأت أظهرت كثير من ضيوف الشرف ضمن مشاهده مثل ماجد الكدواني، أحمد فهمي، أحمد سعيد عبد الغني الذين يلعبون شخصيات مؤثرة ضمن الأحداث.مسلسل الاختيار الجزء الثاني «الاختيار 2»، تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وأسماء أبواليزيد.