العراق: العثور على مخزن كبير للعتاد يحوي 100 قنبلة هاون

ذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية، بأنه تم العثور على مخزن كبير للعتاد في سلسة جبال العياضية التابعة لقضاء تلعفر.وأفادت الخلية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة، بأنه "ضمن عمليات التطهير وملاحقة الفلول الإرهابية، توجهت قوة من الفوج الثاني باللواء 73 بالفرقة 15 إلى سلسلة جبال العياضية التابعة إلى قضاء تلعفر للبحث عن مخزن عتاد من مخلفات داعش الإرهابية، وقد جاءت هذه العملية وفقًا لمعلومات استخباراتية دقيقة".وأشار البيان، إلى أنه "تم العثور على مخزن يحتوى على 50 قنبلة هاون عيار 82 ملم و50 قنبلة هاون أخرى عيار 120 ملم و5 مقذوفات مدفع عيار 155 ملم و9 رمانات هجومية، حيث تم تفجير المخزن ".