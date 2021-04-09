تغريم رئيسة وزراء النرويج 2300 دولار لمخالفتها قواعد التباعد الاجتماعي

أعلنت الشرطة النرويجية، فرض غرامة على رئيسة الوزراء إرنا سولبرج بسبب مخالفتها قواعد التباعد الاجتماعي الخاصة بفيروس كورونا المستجد، حسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية.وقال رئيس الشرطة أولي سايفرود، في مؤتمر صحفي له، إن الغرامة هي 20 ألف كرونة نرويجية، أكثر من 2300 دولار، بعد احتفالها بعيد ميلادها في تجمع عائلي يفوق العدد المسموح.وأجرت السلطات الأمنية تحقيقا مع رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج بعدما خالفت قواعد الوقاية من فيروس كورونا التي وضعتها حكومتها.وحسب الوكالة الأمريكية، فإن سولبرج أقرت خلال مقابلة مع شبكة "إن.أر.كيه"، الحكومية، بأنها خالفت الضوابط الوطنية للوقاية من كورونا عندما شاركت في تجمع عائلي يضم عددًا من الأشخاص يفوق الحد المسموح به.