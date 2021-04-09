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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خبير تصفيف: نوجه الفنانين للموضة حسب ما يناسبهم

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:40 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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يسعى نجوم الفن لاتباع أحدث أساليب الموضة، فقد أصبح مظهر تصفيف الشعر واللحية للرجال جزءا لا يتجزأ من أسلوب حياة أغلبهم بل الجمهور بشكل عام.

وهناك كثيرون يتبعون أساليب الموضة الجديدة، لكن هل من الممكن أن يقدمها دون أن تناسبه؟،

يجيب هشام ربيع خبير التصفيف والتجميل، بأنه دائما يوجيه الفنانين للشئ الصحيح، حسب نوع الشعر واللحيه ووفقا لأسلوب اللبس، هناك من يطلب شكلا معينا لكن لا يناسبه فهنا يتم توجيه، خاصة ان كثيرا منهم أصدقاء له، تربطه بهم علاقة قوية، ويعمل على ظهورهم بشكل لائق.

وأوضح هشام ربيع، أنه يعمل دائما على مواكبة التفاصيل الجديدة والابتكار، ومتابعة الدول الأجنبية لتطبيق كل ما هو جديد.

وحول تأثير كورونا على عمل مصففي الشعر والتجميل، أشار إلى أن التأثير حدث في مارس 2020 مع بدء تفشى الفيروس، لكن حاليا هناك تعايش معه، بالإضافة إلى تعقيم العميل، وأصبح الجمهور يشعر بالاطمئنان.

يذكر أن هشام ربيع مصفف لعدد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير، وتريطه بهم صداقة قوية، منهم حماده هلال، خالد سليم، كريم فهمى، أحمد سعد، البطل العالمي لكمال الأجسام بيج رامى.
وشهدت الأيام الماضية افتتاح هشام لفرع جديد بحضور النجم حماده هلال، خالد سليم وأحمد سعد.

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