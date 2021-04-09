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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية تحرر 12599 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات الواقية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:40 ص
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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حررت وزارة الداخلية، 12599 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12545 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 54 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 628 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 160 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 1144 شيشة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

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