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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر للطيران تجتاز تقييم مخاطر السلامة بجميع أنشطة الشركة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:08 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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اجتازت الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم، تقييم مخاطر السلامة على كل الأنشطة الذي قامت به شركة GHS الأمريكية من خلال المراجعة التي تمت على جميع الأنشطة التي تقوم بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها خلال الفترة من ٤ وحتى ٨ أبريل الحالي، حيث تعد هذه الزيارة الثالثة للشركة الأمريكية، وذلك بعد أن قامت بتنفيذ الزيارة الأولى خلال الفترة من 14 أكتوبر إلى 18 أكتوبر 2018م والزيارة الثانية خلال شهر أغسطس لعام 2019م لإجراء تقييم شامل لمخاطر السلامة لجميع الأنشطة المرتبطة بالتشغيل وخدمة الطائرات.

وخلال الاجتماع الختامي الذي عقد برئاسة الطيار عمرو أبوالعينين، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ولفيف من رؤساء الشركات التابعة وقيادات مصرللطيران، أعرب أبوالعينين عن سعادته باجتياز هذا التقييم المهم الذي جاء في ظروف استثنائية تمر بها صناعة الطيران المدني علي مستوي العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، وقدم التهنئة لجميع العاملين بشركات مصر للطيران على اجتياز التقييم وتعاونهم المشرف مع فريق عمل التقييم.

وأكد أبوالعينين أنه يتم إجراء التقييم نيابة عن المشاركين في برنامج تأمين مصر للطيران من أجل التحقق من امتثال مصرللطيران لتعليمات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والممارسات الموصى بها (SARPs)، والامتثال للوائح السلامة الجوية لسلطة الطيران المدني المصري (ECAA)، والتوافق مع أفضل الممارسات الحالية في صناعة النقل الجوي كما تنعكس في إصدارات الـIOSA لمراجعات السلامة والممارسات الموصى بها.

ويشمل هذا التقييم على سبيل المثال لا الحصر تقييم نظام الإدارة بالشركة والعمليات المرتبطة بالطيران ونظام إدارة الجودة ونظام إدارة السلامة والبرنامج الأمني لشركة مصر للطيران وتحليل البيانات الخاصة بالطيران والرحلات وعمليات الخدمة الأرضية للطائرات وعمليات الشحن الجوي ونظام التدريب لجميع العاملين بكل الأنشطة، وذلك من أجل ضمان أن تلك الأنظمة يتم تنفيذها من خلال نظام إداري متكامل للعمل على إدارة مخاطر التشغيل المحتملة وصولاً إلى أقل مستوى من تلك المخاطر.

وأضاف الطيار محمد غريب، رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران، قائلاً: "لقد استند فريق المراجعة في تنفييذ هذه التقييمات إلى المراجعة الشاملة للأدلة المادية التشغيلية والفنية لشركة مصر للطيران، والمقابلات مع بعض العاملين من القيادات والصفوف الأمامية وكذلك تنفيذ بعض التفتيشات على تنفيذ الخدمة لبعض الرحلات سواء الخدمة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي وأيضًا الخدمات المقدمة للمسافرين على متن طائرات شركة مصر للطيران في جميع مراحل التعامل معهم حتى أثناء الرحلات الجوية».

وقدمت شركة GHS تقريرا يفيد بأن شركة مصر للطيران تقوم بتنفيذ جميع الأنشطة وفقًا للوائح وتشريعات السلامة المعمول بها من سلطة الطيران المدني المصري وتتفق مع أفضل ممارسات صناعة النقل الجوي ".

وفي نهاية المراجعة والتقييم الشامل لشركة مصر للطيران أعرب رئيس فريق المراجعة GEORGE SNYDER عن خالص الشكر والتقدير لشركة مصر للطيران وتعاون فريق العمل المشارك في المراجعة الذي ساعد على تحقيق جميع أهداف التحقق من حالة الاستراتيجيات والتوصيات المقترحة لإدارة المخاطر خلال الفترة الزمنية المحددة وتنفيذ جميع التوصيات الخاصة بالمراجعات السابقة بمستوى عالي من الاحترافية وجودة الأداء.

كما أشار إلى أن استراتيجيات شركة مصر للطيران للحد من المخاطر يتم تنفيذها باحترافية بعد التأكد من اتخاذ الإجراءات الصحيحة لكلا من هذه المخاطر بعد تحقيق الأداء المتفوق خلال المراجعات الثلاث وتجديد شهادة الـIOSA، بالإضافة إلى تجديد شهادة الـ ISAGO، تواصل شركة مصر للطيران إثبات التزامها المستمر بالامتثال التنظيمي، والتوافق مع إجراءات التشغيل القياسية، من خلال أفضل الممارسات في مجال صناعة النقل الجوي.

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