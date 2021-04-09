إزالة أعمال بناء مخالف فى ملعب بمنطقة الرابعة بالإسكندرية

كلف محارب هيلع، رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، وحدة الإزالة الفورية بالحي برصد وإيقاف كل أعمال البناء المخالف بجميع أشكاله في أنحاء الحي، خلال المرور الميداني للحملة بمنطقة الرابعة الناصرية الطريق الزراعي تلاحظ وجود أعمال مخالفة تم إيقافها على الفور.واتضح أن الأعمال عبارة عن تقفيل "جمالون" لعمل صالة بـ"شاسيه" حديد بسقف صاج داخل ملعب بجوار مستشفى إسكندرية للعيون، وبالتنسيق مع وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة، أوقفت الحملة الأعمال الجارية وتحفظت على جميع المعدات المستخدمة بالموقع وإيداعها بديوان عام المحافظة.وسلمت الحملة الأعمال المخالفة القائمة لمقاول الهدم والإزالة، من خلال لجنة الإزالة برئاسة سكرتير عام الحي، وتم إزالة المخالفة بالكامل، جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتشديد على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بإيقاف كل أعمال البناء المخالف ومنعه في المهد بنطاق المحافظة لحين صدور الاشتراطات البنائية الجديدة.