إحالة أخصائية تمريض وزوجها للنيابة لتزوير محرر رسمى بالمنوفية

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة تزوير في مستندات رسمية إلي النيابة العامة لإعمال شئونها، بشأن تلاعب أخصائية تمريض بالتعاون مع زوجها المنتحل صفة مستشار بإحدى الهيئات القضائية في الطلب المقدم بإسمها للمحافظ والتلاعب في مضمون التأشيرة، بما يعد ذلك تزوير في المحررات الرسمية واستخدام ذلك التلاعب بتقديم الطلب للجهات المختصة.أثبت تحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية قيام موظفة " أخصائية تمريض " بالتعاون مع زوجها في إرتكابهما واقعة تلاعب وتزوير في الطلب المقدم بإسمها للسلطة المختصة للموافقة علي نقلها من المركز الصحي للغسيل الكلوي بميت خاقان التابع لمستشفى حميات شبين الكوم إلى مكتب الصحة بشبين الكوم.وأكدت الإدارة العامة للشئون القانونية أن زوجها المذكور انتحل صفة وظيفة " مستشار عضو بهيئة قضائية " رغم عدم صحة ذلك بما يحوي ذلك محاولته إدخال الغش والإيهام بصفة وظيفية غير صحيحة بالمخالفة للقانون.