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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء البريطاني: لقاحات كورونا حمت 10 آلاف شخص من الوفاة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:16 م
جريدة الدستور
هدير سند
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قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إن لقاحات فيروس كورونا المستجد مهمة لإنقاذ الأرواح من العدوى بالوباء في بريطانيا، وإن تحاليل وكالة الصحة العامة أظهرت أن لقاحات كورونا المستجد حالت دون وفاة آلاف شخص، وشدد على أهمية وضرورة الحصول على اللقاحات.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، في تغريده له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "لقاحات كورونا أنقذت الأرواح، والأمر الجديد أن تحاليل وكالة الصحة العامة أظهرت أن لقاحات فيروس كورونا المستجد حالت دون وفاة أكثر من 10 آلاف شخص، ومن المهم أن يحصل الجميع على اللقاح".

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