غدًا.. «تنسيقية شباب الأحزاب» تنظم ماراثون دراجات بحضور وزير الرياضة

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظيمها بالاشتراك مع شباب حزب التجمع بالبدرشين، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ماراثون دراجات غدا السبت أعلى كوبري الدائري الأوسطي.وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضور الماراثون مع نواب وشباب التنسيقية وشباب حزب التجمع بالبدرشين.وأعلن شباب التنسيقية وشباب حزب التجمع بالبدرشين أن هذا الماراثون تحت عنوان "لا للتدخين والمخدرات" لحث الشباب على ممارسة الرياضة والتخلص من الإدمان لبناء مجتمع مصري حديث بسواعد الشباب.