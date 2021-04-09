«الرى» تختتم الدورة التدريبية لإنتاج خرائط التركيب المحصولى

اختتم قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، فعاليات الدورة التدريبية لإنتاج خرائط التركيب المحصولي من صور الأقمار الصناعية، والتي تأتي في إطار مشروع تحقيق أهداف أجندة 2030 لكفاءة وإنتاجية واستدامة المياه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "FAO".ووزعت المهندسة أمل جاسر، مدير عام مركز المعلومات بقطاع التخطيط، شهادات اجتيار الدورة على المتدربين فى ختام فعاليتها، وذلك فى إطار مشروع تحقيق أهداف أجندة 2030 لكفاءة وإنتاجية واستدامة المياه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة FAO بمركز تدريب الصرف بطنطا.واستعرضت الدورة التدريبية كيفية إنتاج خرائط التركيب المحصولي لاستخدامها لحساب كميات البخر لتحديد كفاءة الري، وذلك من خلال تدريب الرفع الحقلي لعينات المحاصيل الزراعية، وعمل النظام الذى يعتمد على قياسات حقلية فعلية، ويوجد أجهزة لقياس نسبة البخر، وسوف يتم تطبيق هذا النظام من خلال صور الأقمار الصناعية لمصر كلها وبالتعاون مع الجهات البحثية لقياس كمية المياه التى يستهلكها النبات، لإعادة تقييم الوضع، بالإضافة إلى إيجاد عدالة فى توزيع المياه.يأتى تنفيذ الدورات التدريبية المختلفة فى إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة والخطة القومية للموارد المائية 2037، والتي تسعى لتحقيق 4 أهداف رئيسية تتمثل في تحسين نوعية المياه، وترشيد ورفع كفاءة استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة للمياه، ومتابعة الأهداف وطبيعة الموارد المائية وتوزيعها بكفاءة.