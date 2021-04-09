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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القومي للجينات» ينفذ يوم حقل لتقييم البرسيم المصرى (صور)

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:31 ص
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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نفذ البنك القومي للجينات والموارد الوراثية، التابع لمركز البحوث الزراعية، يومي حقل للبرنامج المشترك بين البنك ومعهد بحوث الهندسة الوراثية والخاص بمشروع تقييم البرسيم المصرى من حيث الموارد الوراثية تحت النظم البيئية.

وقالت الدكتورة نفين عبدالفتاح مدير البنك القومي للجينات، انه تم تنفيذ يوم الحقل بمحطتي البحوث الزراعية "سدس" و"الجميزة"، بحضور الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، وزيارة البرنامج الخاص بالبرسيم البلدي، وتم استعراض البرنامج وأهداف المشروع والنتائج المتوقعة، لافتة إلى أنه تم زيارة البرامج الخاصة بمعهد بحوث المحاصيل: القمح، الشعير، والفول البلدي.

وأشارت عبدالفتاح، إلى اهمية الدور الذي يقوم به البنك، حيث يجري حاليا العمل على توصيف وتعريف الموارد الوراثية المختلفة للمحاصيل الحقلية والبستانية والنباتات الطبية والعطرية، التي تم جمعها وإدراجها على قاعدة البيانات وتقييم الموارد الوراثية المختلفة لمعرفة مدى تحملها للظروف البيئية المعاكسة المختلفة الحيوية وغير الحيوية.

وأكدت أنه تم توثيق البيانات لعدد 30 ألف مورد وراثي حتى الآن من المحاصيل المختلفة في قواعد البيانات بالبنك القومي للجينات، وكذلك بيانات توصيفها وتقييمها وتوعية الباحثين والمزارعين بالموارد الوراثية وأهميتها من أجل المساعدة على جمع الموارد الوراثية خاصة المهددة بالاندثار.

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