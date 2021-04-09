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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات التفتيش على المقاهي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:30 ص
اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان،
بورسعيد:شيماء رشاد
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وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المقاهى والكافتيريات بالمحافظة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد خاصة مع استقبال شهر رمضان المبارك، واستمرار الحملات الرقابية على الأسواق للحد من التجمعات والتكدس فى الأسواق.

كما شدد محافظ بورسعيد على شن حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية للحفاظ على سلامة الطلاب ومنع انتشار العدوى، مؤكدا ضرورة وعى المواطنين بالمرحلة الراهنة والتى تشهد الموجة الثالثة من الفيروس المستجد، وضرورة التزام المواطن بكافة الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات والازدحام خلال الأيام المقبلة والحرص على سلامة الجميع، واتخاذ كافة إجراءات السلامة والأمان فى المؤسسات والأسواق ودور العبادة حتى تمر هذه المرحلة بسلام.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في هذا التوقيت الحرج حرصا علي صحتهم وسلامتهم.

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