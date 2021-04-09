ننشر تحريات الرقابة الإدارية في اتهام برلماني سابق و12 بقضية رشوة كبرى (خاص)

- المتهمون طلبوا رشاوي ملايين الجنيهات وسبائك ذهبية من البرلماني السابق.



- الرشوة جاءت بطلب تسهيل أوراق مطابقة عقارات وإجراءات تراخيص مشروع عقاري.



حصلت "الدستور" على نص تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول اتهام عضو مجلس النواب السابق "ج. ا" و12 متهما آخرين ما بين مسؤولين عموميين وأصحاب أعمال حرة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وقبول رشاوي مالية بين أموال وسبائك ذهبية.حملت القضية الرقم 2561 لسنة 2021 جنايات المقطم المقيدة برقم 71 لسنة 2021 كلى جنوب القاهرة، وبرقم 501 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وبرقم 103 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا،وجاء في أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية مجرى التحريات، أمام النيابة العامة، بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته مفادها طلب كل من المتهم الأول(س. م) مدير إدارة التنظيم بحي المقطم، والمتهمة الثانية (ام، م)، مهندسة التنظيم بذات الإدارة، بوساطة المتهمين السابع (ح. ح)، والثامن (أ. ف) من المتهم السادس(ع. م)، رئيس مجلس إدارة شركة للتطوير العقاري، عطايا علي سبيل الرشوة مقابل إنهائهما إجراءات إصدار تقارير مطابقة لـ 4 عقارات مملوكة للمتهم السادس بنطاق حي المقطم، والمتمثلة في معاينة مبانيها ومطابقتها بالرسومات الهندسية المعتمدة بتراخيص بنائها، والتوقيع على التقارير بما يفيد المطابقة لإدخال المرافق بها، وكذا مقابل إنهائهما إجراءات إصدار ترخص البناء لمشروع شركة المتهم السادس المسمى "نكست بوينت"، فاستصدر أذونا من النيابة العامة بمراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات بين المتهمين ومحادثاتهم عبر هواتفهم، أسفر تنفيذها وما واكبها من تحريات عن تسجيل محادثات هاتفية وتصوير لقاءات أكدت ما توصلت إليه التحريات.وأضافت التحريات بطلب المتهم الأول بوساطة المتهمين السابع والثامن من المتهم السادس مبلغ 80 ألف جنيه مقابل معاينة عقارات الأخير أرقام (1010) (1020) بالحي الأول، و(84) بتقسيم المباحث، و(9223) بالحي الثامن بالمقطم، والتوقيع على تقاريرها بما يفيد مطابقتها للرسومات الهندسية المعتمدة بتراخيص بنائها، وأخذه أي الأول من مبلغ الرشوة بوساطة المذكورين والمتهم التاسع (م.خ) مبلغ60 ألف على دفعتين مناصفة الأولى بواقع 30 ألف قدمت في غضون أغسطس عام 2019 تسلمها الأخير من الشاهد الحادي عشر (م. ص)، صراف خزانة بشركة المتهم السادس، وسلمها للمتهم الثامن فقدمها الأخير للأول بحي المقطم مقر عمله.والدفعة الثانية قدمت بتاريخ 20191119 تسلمها المتهم السابع من الشاهد المذكور وسلمها للمتهم الثامن فقدمها الأخير للمتهم الأول بمقر عمله، فضلا عن طلب المتهمة الثانية بوساطة المتهم الثامن من المتهم السادس مبلغ 65 ألف جنيه، مقابل معاينة العقارات ذاتها وتوقيع تقارير مطابقتها، وأخذها المبلغ بوساطة المتهمين من السابع حتى التاسع على أربع دفعات، الأولى بواقع 20 ألف جنيه قدمت في غضون يونيو عام 2019 تسلمها المتهم التاسع من الشاهد الحادي عشر فسلمها للمتهم الثامن وأخذتها منه المتهمة بمقر عملها بحي المقطم، والثانية مماثلة قدمت في غضون يوليو عام 2019 بذات الكيفية، والثالثة بواقع 10 آلاف جنيه قدمت في غضون أغسطس عام 2019 بذات الكيفية أيضا، والأخيرة بواقع 15 ألف جنيه قدمت تاریخ 20191119 تسلمها المتهم السابع من الشاهد الحادي عشر فسلمها للمتهم الثامن وأخذتها منه المتهمة بمقر عملها.وأوضحت أوراق القضية بطلب المتهم الأول بوساطة المتهمين السابع والثامن من المتهم السادس مبلغ 110 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهائه إجراء إصدار ترخيص البناء رقم (88) لسنة 2019 لمشروع "نكست بوينت" الذي تتولى شركة الأخير تنفيذه، وأخذه المبلغ بوساطة المتهمين من السابع حتى التاسع على ثلاث دفعات الأولى بواقع 30 ألف جنيه قدمت في غضون أغسطس عام 2019 تسلمها المتهم التاسع من الشاهد الحادي عشر، فسلمها للمتهم الثامن وأخذها منه المتهم الأول بمقر عمله، والثانية بواقع 70 ألف جنيه قدمت بتاريخ 20 11 2019 بذات الكيفية، والأخيرة بواقع 10 آلاف جنيه قدمت في يناير عام 2020 أخذها المتهم الأول من المتهم السابع بمقر عمله.وكذلك طلب المتهمة الثانية بوساطة المتهمين الثامن والتاسع من المتهم السادس مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهائها إجراءات إصدار ترخيص البناء المشار إليه، وأخذها منه مبلغ 70 ألف بوساطة المذكورين على دفعتين، الأولى بواقع 30 ألف جنيه قدمت في غضون أغسطس عام 2019 تسلمها المتهم التاسع من الشاهد الحادي عشر، فسلمها للمتهم الثامن وأخذتها منه المتهمة بمقر عملها بحي المقطم، والثانية بواقع 40 ألف جنيه 20191125 بذات الكيفية في محيط حي المقطم.كما أضافت التسجيلات والتحريات بطلب المتهم الثالث (ي. ج)، مدير عام منطقة الإسكان بحي المقطم بوساطة المتهمين العاشر (م. ع)، والحادي عشر(م. ح) من المتهم السادس مبلغ مليون جنيه وسبيكتين ذهبيتين على سبيل الرشوة مقابل إنهائه إجراءات إصدار ذات الترخيص، وأخذه مبلغ الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر مبلغ 500 ألف جنيه على ثلاث دفعات في غضون الفترة من يوليو حتى سبتمبر عام 2019، الأوليان بلغت كل منهما 150 ألف جنيه قدمتا بمقهى بالمقطم، والأخيرة بواقع 200 ألف جنيه أخذها المتهم الثالث من المتهم الحادي عشر بمقر شركة الأخير، واشترى الشاهد الثالث عشر (م. ص) بتكليف من المتهم السادس من المحل المملوك للشاهد الرابع عشر(أ. م) بمبلغ مائة وثمانية وخمسين ألف وثلاثمائة جنيه، وقدمهما المتهم السادس للمتهم الثالث بتاريخ 20191123 في لقاء جمعهما والمتهم العاشر بمطعم دار ورد بمنطقة التجمع الخامس.كما أضافت بطلب وأخذ المتهم الرابع (ح. ع)، مهندس بالمكتب الفني بمديرية الإسكان ومراجع فني لأعمال منطقة الإسكان بحي المقطم. بوساطة المتهمين السابع والعاشر من المتهم السادس سبيكة ذهبية على سبيل الرشوة مقابل موافقته على إصدار ذات الترخيص المشار إليه، إذ اشترى الشاهد الثالث عشر السبيكة بتكليف من المتهم السادس من المحل المملوك الشاهد الرابع عشر بمبلغ 79 ألف جنيه، وقدمها المتهم السادس بوساطة المتهم السابع للمتهم الرابع بتاريخ 2019125 في لقاء مأذون بتسجيله بحي المقطم.وأوضحت التسجيلات المأذون بها وما واكبها من تحريات اتفاق المتهمين الثامن والثاني عشر (م. س) على الوساطة في الرشوة المقدمة للمتهم الثالث لإنهائه إجراءات إصدار ترخيص البناء المشار إليه، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتسجيل محادثات المتهم الثاني عشر الهاتفية ولقاءاته، أسفر تنفيذه وما واكبه من تحريات عن رصد محادثات هاتفية بين المتهم الثاني عشر ومجهول تضمنت توسط الأول في تقديم مبالغ مالية للمجهول مقابل استعمال نفوذه لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل لإنهاء إجراءات استصدار خطاب من تلك الهيئة بالموافقة على استرداد قيمة التأمين الذي أودعته شركة المتهم كضمان لإزالة مخلفات الحفر في مشروع نكست بوينت.وكذلك استعمال نفوذه لدى المختصين بهيئة النيابة الإدارية لسرعة إنهاء إجراءات تحقيق تجريه الهيئة في واقعة إلقاء الشركة مخلفات بناء في الطرق العمومية، وتدخله لدى رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة لحصول المتهم السادس على قرار بموافقة الهيئة على صرف قيمة مبلغ التأمين المشار إليه، فضلا عن تسلم المتهم الثامن بتاريخ 201928 من الشاهد الحادي عشر بتكليف من المتهم السادس مبلغ 150 ألف جنيه كدفعة أولى من جعل الرشوة المقدمة إلى المجهول، سلمه بذات التاريخ للمتهم الثالث عشر في لقاء مأذون بتسجيله جمعهما أمام مقهى بالمقطم، وبذات التاريخ سلمه الأخير للمتهم الثاني عشر في لقاء مأذون بتسجيله جمعهما أمام ملعب رياضي بمنطقة الهضبة الوسطى، ثم سجل لقاء آخر بتاريخ 2020210 بين المتهم الثاني عشر والمجهول أسفل مسكنه، أخذ فيه الأخير دفعة مبلغ الرشوة المشار إليها.وقد أكدت التحريات أن المجهول هو المتهم الخامس (ج. إ)، عضو مجلس النواب عن دائرة أقسام الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، وقتئذ وأنه من كان يحدث المتهم عشر بالتسجيلات الهاتفية المأذون بها، وأنه بتاريخ 222020 ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم الثالث، وبتفتيش مسكنه عثر على سبيكتي الذهب المقدمتين له من المتهم السادس على سبيل الرشوة داخل علبة سوداء مدون عليها شعار الشركة المملوكة للمتهم السادس، وعلي مبلغ 726 ألف جنيه، كما انتقل بذات التاريخ لتفتيش مقر عمل المتهمين من الأول حتى الرابع، وعثر بها على مستندات استخراج تقارير مطابقة العقارات وترخيص البناء موضوع الرشوة، وأنه بتاريخ 202038 ونفاذا إذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم الخامس.كما شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأنه بتاريخ 2020229 ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم الأول، وبتفتيش مسكنه عثر على (مبلغ 748 ألف وأربعمائة جنيه مصري، و470 جنيه إسترليني، و2995 دولار أمريكي، و330 يورو، و20 دينار كويتي).كان النائب العام المستشار حماده الصاوي، قد أحال عضو مجلس النواب السابق، و12 متهما آخرين ما بين مسئولين عموميين وأصحاب أعمال حرة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وقبول رشاوي مالية بين أموال وسبائك ذهبية.