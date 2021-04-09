تخفى العيوب.. نصائح لاختيار بدلة الفرح

تعتبر بدلة العريس من الأشياء التي يتبغى التحضير لها بشكل خاص قبل الزفاف، لا تقل أهمية عن فستان العروس، لكن بعض الرجال يفتقدون الدليل لاختيار بدلة عرس مناسبة.وقال مؤمن عوض، مصمم بدل رجالي، البدلة يجب أن تنسجم مع ثوب فستان الزفاف من ناحية التصميم واللون، تنطبق درجة لون القميص مع درجة لون الفستان، فإذا كان أبيضا ناصعًاّ من المهم أن يكون قميصه من اللون نفسه، وللكريمي المائل إلى البيج المعاملة نفسها.وأضاف مؤمن لـ"الدستور": يجب أن تخفي البدلة عيوب جسم العريس، لذلك من الضروري أن يحرص عند تصميمها على اختيار قصّات تظهر جسمه أنحف وأكثر رشاقة وتظهر طول قامته.وأشار إلى أنه من المهم أن ينسجم تصميم البدلة مع الطابع العام لحفل الزفاف، فمن المهم اختيار الأنسب للحفل البسيط أوالفخم، سواء مقام في صالة خارجية أو داخلية،على البحر، في أحد الفنادق، حيث يختلف "ستايل" البدلة مع اختلاف طبيعة الحفل.وأكد أنه يجب شراء البدلة قبل شهرين من حفل الزفاف على الأقل، والتأكد من مقاسها قبل عشرة أيام، حتى يكون لديه مهلة لتضييقها أو توسيعها إذا دعت الحاجة، كما ينصح العريس ذي البشرة السمراء، بارتداء اللون الرمادي الداكن أوالكحلي ويبتعد عن البني، أما بالنسبة لأصحاب البشرة البيضاء،يبتعد عن الألوان الصارخة كالزيتي والأخضر، ويرتدى الكحلى والبني والأسود والرمادي، والأوف وايت.