«الدفاع» الروسية: تطوير وتوسيع مهام أنظمة الروبوتات العسكرية بالجيش

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن بلاده تواصل العمل على تطوير وتوسيع عمل ومهمات خدمة أنظمة الروبوتات العسكرية في الجيش.وقال شويغو خلال عملية تفقد الانتاج الصناعي العسكري حسبما ذكرت وكالة تاس اليوم الجمعة "إن روسيا تعتزم الاستمرار بتوسيع وتطوير أنظمة الروبوتات في مختلف القطاعات العسكرية الروسية".وأضاف:"ستكون هناك روبوتات ثقيلة ومخصصة بإزالة الألغام وروبوتات أخرى مخصصة لعمليات الكشف والاستطلاع العسكري فيما يتعلق بالإشاعات والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى روبوتات مخصصة بالغوص تحت الماء وغيره".يذكر أن شركة "766 UPTK" الروسية تقوم بتطوير هياكل مجنزرة خاصة للروبوتات، تتيح التحكم بالمركبات عن بعد بشكل مضمون، بالإضافة إلى ابتكار روبوتات متحركة بوظائف محددة من القتال إلى الدعم.