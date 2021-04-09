«بيطري القاهرة» تستعد لرمضان بمكافحة الكلاب الضالة بمحيط المساجد الكبرى

قال الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، إن المديرية رفعت درجة الاستعداد بكافة إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، كما تم إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات علي الأرقام (27426993 ـ 27427053) وفاكس 27427057، وتم إلغاء إجازات الأطباء العاملين بالمجازر خلال شهر رمضان وعمل ورديتين للكشف على اللحوم التى يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم.وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، إنه سيتم تشديد الرقابة على محلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك مع تشديد الرقابة علي منافذ بيع اللحوم المستوردة للتأكد من صلاحية المعروض منها.وأشار زينهم إلى أنه سيتم تكـثيف حملات مكافحة الكلاب الضالة خاصة في مناطق المساجد الكبيرة التي يتردد عليها المصلون خلال شهر رمضان.