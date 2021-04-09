رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس لـ «الدستور» عن احتفالات أسبوع الآلام وعيد القيامة: لا إغلاق حتى الآن

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:34 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس
طباعة
تُستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بأسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد في الفترة من 24 أبريل حتى 2 مايو المقبل.

الأسبوع المُقدس لدى الأقباط
وتشهد الفترة المقبلة، عددًا من المناسبات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي يحرص الأقباط على المشاركة فيها بأعداد كبيرة، ولاسيما أنها تعرف بأنها الأسبوع الأقدس لدى الأقباط.

ويتضمن الأسبوع المقدس لدي الأقباط احتفالهم بـ«جمعة ختام الصوم، أحد الشعانين، خميس العهد، الجمعة العظيمة، وسبت النور»، بالإضافة إلى أنه يُتخلل تلك الأسبوع المقدس إتمام صلوات البصخة المقدسة.

وفي الوقت الذي يتزايد فيه مٌعدل الإصابات بفيروس كورونا المُستجد، في ظل أجواء انتشار الموجة الثالثة للفيروس داخل مصر، فإن الفيروس قد يتسبب إيضًا بالإطاحة باحتفالات الكنائس بأسبوع الآلام وعيد القيامة المجُيد والتي تحل في 24 أبريل وحتى 3 مايو المقبل.

◄البابا: حتى الآن لا إغلاق
وبدورها تواصلت «الدستور»، مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، عن أنه هل سيتم إغلاق الكنائس في احتفالات أسبوع الآن وعيد القيامة المجيد، والتي تتزامن مع انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا المُستجد، أم ستكون بإجراءات احترازية مُشددة.

الأمر الذي قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية خلال تصريحه لـ«الدستور»، أنه حتى الآن لا إغلاق.

◄ايبارشيات تتخذ إجراءات صارمة
وفي السياق ذاته، أعلنت عدد من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إجراءات صارمة داخل الكنائس الأرثوذكسية.

فأعلنت إيبارشية نجع حمادى للأقباط الأرثوذكس، إيقاف القداسات الإلهية وقصرها على الكهنة فقط.

وقال الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي ورئيس دير الأنبا بضابا بنجع حمادي: "في ظل الظروف التي تمر بها البلاد تعليق كافة الصلوات من الإثنين المقبل وحتى إشعار آخر".

وتابع: "قصر الصلوات على الكهنة والشمامسة فقط دون حضور شعبي".

◄إيبارشية أبو قرقاص تُقدم فرقًا لدعم مرضى كورونا
أما الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، أعلن عن إطلاق الإيبارشية عن فرق لدعم مرضى كورونا المستجد، مُضيفًا: أنه تقدم الإيبارشية دعمًا في توفير اسطوانات الأكسجين، وأجهزة قياس الأكسجين بالدم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواد غذائية تزيد من خطر الإصابة بألزهايمر

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-8-2021

الحكومة تكشف حقيقة تقديم «منحة رمضان» لمستحقى «تكافل وكرامة»

أتربة عالقة وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة


الصور

image description

الكشف الطبى على 1864 مواطنا بدمياط

image description

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

image description

مستشفى هيئة قناة السويس تستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

الأكثر قراءة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

«الإفتاء» تستطلع هلال رمضان فى احتفال رسمى وشعبى الأحد

الحكومة تكشف حقيقة تقديم «منحة رمضان» لمستحقى «تكافل وكرامة»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«جونسون اند جونسون» تبدأ قريبا تجارب لقاحها في الهند

ألمانيا تعتزم تشديد قانون الحماية من العدوى

تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2021.. وأبرز الضحايا هذا العام

حقيقة نقل قناة مكسبي مباراة الأهلي اليوم 9-4-2021.. تردد قناة مكسبي سبورت

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
أحمد بهاء الدين شعبان
النيل.. قراءة فى كتاب مُهم «1»
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل توزيع جوائز مسابقة يحيى حقى للرواية

الأحد.. حفل إطلاق كتاب «يهود مصر القديمة» بفيلا إبداع بالدقى

ندوة حول العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية ببيت شعر الأقصر

«العُذيرة».. رواية تصور الإنسان بأحلامه ومآسيه