البابا تواضروس لـ «الدستور» عن احتفالات أسبوع الآلام وعيد القيامة: لا إغلاق حتى الآن

الأسبوع المُقدس لدى الأقباط

◄البابا: حتى الآن لا إغلاق

◄ايبارشيات تتخذ إجراءات صارمة

◄إيبارشية أبو قرقاص تُقدم فرقًا لدعم مرضى كورونا

تُستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بأسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد في الفترة من 24 أبريل حتى 2 مايو المقبل.وتشهد الفترة المقبلة، عددًا من المناسبات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي يحرص الأقباط على المشاركة فيها بأعداد كبيرة، ولاسيما أنها تعرف بأنها الأسبوع الأقدس لدى الأقباط.ويتضمن الأسبوع المقدس لدي الأقباط احتفالهم بـ«جمعة ختام الصوم، أحد الشعانين، خميس العهد، الجمعة العظيمة، وسبت النور»، بالإضافة إلى أنه يُتخلل تلك الأسبوع المقدس إتمام صلوات البصخة المقدسة.وفي الوقت الذي يتزايد فيه مٌعدل الإصابات بفيروس كورونا المُستجد، في ظل أجواء انتشار الموجة الثالثة للفيروس داخل مصر، فإن الفيروس قد يتسبب إيضًا بالإطاحة باحتفالات الكنائس بأسبوع الآلام وعيد القيامة المجُيد والتي تحل في 24 أبريل وحتى 3 مايو المقبل.وبدورها تواصلت «الدستور»، مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، عن أنه هل سيتم إغلاق الكنائس في احتفالات أسبوع الآن وعيد القيامة المجيد، والتي تتزامن مع انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا المُستجد، أم ستكون بإجراءات احترازية مُشددة.الأمر الذي قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية خلال تصريحه لـ«الدستور»، أنه حتى الآن لا إغلاق.وفي السياق ذاته، أعلنت عدد من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إجراءات صارمة داخل الكنائس الأرثوذكسية.فأعلنت إيبارشية نجع حمادى للأقباط الأرثوذكس، إيقاف القداسات الإلهية وقصرها على الكهنة فقط.وقال الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي ورئيس دير الأنبا بضابا بنجع حمادي: "في ظل الظروف التي تمر بها البلاد تعليق كافة الصلوات من الإثنين المقبل وحتى إشعار آخر".وتابع: "قصر الصلوات على الكهنة والشمامسة فقط دون حضور شعبي".أما الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، أعلن عن إطلاق الإيبارشية عن فرق لدعم مرضى كورونا المستجد، مُضيفًا: أنه تقدم الإيبارشية دعمًا في توفير اسطوانات الأكسجين، وأجهزة قياس الأكسجين بالدم.